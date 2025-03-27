Москва, 27 марта, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Прозорова в Москве, арестовано по решению Замоскворецкого суда столицы. Об этом сообщили в судебной инстанции.

Суды общей юрисдикции города Москвы Иван Паскарь (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество», ― процитировало «РИА Новости» представителя суда.

Также суд продлил Паскарю арест. Он останется под стражей до 12 апреля.

Всего по уголовному делу о покушении на Прозорова арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля 2024 года на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился Прозоров. Его госпитализировали с травмой ноги. ФСБ 16 апреля сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля — гражданина России Владимира Головченко. Он сообщил, что был завербован СБУ и получил задание убить Прозорова. Головченко признал вину в покушении на бывшего сотрудника украинской спецслужбы, его арестовали до 12 июня.

Второй арестованный, курьер Иван Паскарь сообщил, что именно он доставил взрывчатку в Москву после получения ее в Литве. По данным ФСБ, компоненты для бомбы отправила в Россию жительница Варшавы Ярослава Хрестина (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В столицу Польши гражданка Украины переехала после начала спецоперации. Суд Москвы 24 декабря заочно арестовал ее по статьям о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы.

В апреле 2024 года в Луганске задержали еще одного фигуранта, гражданина Украины. Он рассказал, что познакомился с Хрестиной в 2021 году. В июне прошлого года по ее указанию мужчина вел видеонаблюдение возле места проживания Прозорова.

В декабре следствие установило двух новых лиц, предположительно участвовавших в этом преступлении. Это гражданин Украины Ростислав Журавлёв (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Максим Чупрун. Первого арестовали, второго объявили в розыск.

Прозоров служил в СБУ до 2018 года. В марте 2019 года он, находясь в Москве, объявил, что сотрудничал с российскими спецслужбами с февраля 2014 года. Он сообщил, что принял это решение по идеологическим мотивам после госпереворота на Украине. После этого заявления Прозоров выступал с критикой киевского режима.