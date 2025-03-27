Париж, 27 марта, 2025, 08:38 — ИА Регнум. Определённый подход позволит договориться с президентом России Владимиром Путиным, полагает бывший глава Франции Франсуа Олланд. Об этом он заявил в интервью Die Zeit.

IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Франсуа Олланд

«Да, это возможно. Но чтобы добиться приемлемого результата, нужно иметь рычаги воздействия», — ответил Олланд на вопрос, возможны ли переговоры с российским лидером.

По его словам, Путин предпочитает «много говорить». Поэтому нужно позволить ему говорить, но в какой-то момент перебить и показать, что то, что он говорит, и особенно то, что он делает, для вас неприемлемо, поделился Олланд.

Он добавил, что президент России может быть как доброжелательным, так и более резким.

Говоря о ситуации на Украине, Олланд подчеркнул, что продолжения конфликта никто не хочет, но ключевой вопрос заключается в гарантиях безопасности. Это важно и для Киева, и для Европы.

В отношении участия Европы в переговорах вопрос, по мнению бывшего французского лидера, будет стоять так: примут ли европейцы соглашение, которое президент США Дональд Трамп хочет заключить любой ценой.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвали подписанные в 2014 году Минские соглашения способом выиграть время для накачивания Украины оружием. Действия обоих западных политиков Лавров назвал постыдными. Он отмечал также, что позиция Евросоюза по вопросу об урегулировании конфликта на Украине его не интересует.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия учтёт прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на будущих переговорах.

Меркель ранее в марте заявила, что Путин «пытается ослабить Евросоюз», но западным странам тем не менее необходимо учитывать интересы Москвы для урегулирования конфликта на Украине.