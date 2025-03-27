Москва, 27 марта, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью уничтожили украинский дрон над Брянской областью. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, в регионе сбили беспилотник самолетного типа. По его словам, в результате никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурные средства ПВО сбили два ударных дрона ВСУ, которые пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Всего ночью российские военные сбили девять украинских беспилотников над регионами страны и Чёрным морем. Так, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять вражеских БПЛА над Белгородской областью. Еще два дрона нейтрализовали над Курской областью и два — над Чёрным морем.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атаке с применением беспилотника подвергся поселок Политотдельский. В результате пострадала местная жительница. Ее доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. В населенном пункте повреждено остекление в многоквартирном доме, социальном объекте и надворной постройке возле одного из частных домов.