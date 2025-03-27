Симферополь, 27 марта, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет возможности контролировать часть украинской армии, в основном состоящей из националистов и иностранных наёмников. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ashley Chan/Global Look Press

«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наёмников, пребывающих под непосредственным командованием британцев», — пояснил «РИА Новости» парламентарий.

Глава киевского режима, по словам Шеремета, пытается удержаться у власти и зациклен на продолжении военного конфликта, а все попытки договориться с ним о мире — лишь напрасно потраченное время.

Как сообщало ИА Регнум, также Михаил Шеремет отметил, что Зеленский фактически саботировал две достигнутые договорённости в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идёт об отказе от атак по энергетическим объектам и прекращении боевых действий в акватории Чёрного моря. Россия теперь оставляет за собой право на ответные меры, если в Киеве не образумятся, подчеркнул депутат.

В июле 2024 года бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозил Зеленскому расправой в случае согласия на мирные переговоры с Москвой. Нацистские формирования являются для США «крайне удобным инструментом» и позволяют контролировать Киев, а также вести борьбу с Россией на уничтожение, считает эксперт.