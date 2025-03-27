Москва, 27 марта, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Почти взвод прошедших обучение в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на Украину. В этом признался «РИА Новости» бывший военный ВСУ Валерий. По его словам, ему и сослуживцам удалось сбежать из военного английского лагеря.

ИА Регнум ВСУ, Дезертиры

«С нашей группы ушли ещё ребята, после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло», — рассказал украинец.

Попав на Украину, военные тоже разбежались, не добравшись до фронта. По словам Валерия, «люди жить хотят, пошли по принуждению ТЦК, а не по доброй воле».

Лагерь НАТО, где он проходил обучение, находится в нескольких десятках километров от Манчестера, он был обнесен колючей проволокой.

Как сообщало ИА Регнум, на южнодонецком направлении украинцы-десантники убегают при встрече с российскими штурмовиками, рассказал 4 марта командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Панда. Часто бывает так, что они только высадились и побежали обратно, добавил офицер.

4 января ирландский журналист Чей Боуз заявил об истощении ВСУ из-за массового дезертирства. Более 200 тыс. человек сбежали с поля боя и еще миллион — погибли, отметил он.

В том же месяце главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов написал, что бойцы 155-й бригады имени Анны Киевской, некоторых из которых готовили во Франции, массово бегут с фронта. Согласно его данным, на момент самой отправки бригады на обучение уже было зафиксировано более 900 случаев дезертирства в ВСУ.