Москва, 27 марта, 2025, 07:50 — ИА Регнум. Перед новым послом России в США Александром Дарчиевым стоит ряд задач, в том числе возобновление двусторонних контактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алексей Майшев/РИА Новости Александр Дарчиев

«Надо и возобновлять контакты», — ответила дипломат на вопрос «РИА Новости» о том, какие вопросы предстоит решить послу Дарчиеву в качестве главы российской дипмиссии.

Захарова добавила, что задача крайне сложная, поскольку следует учесть многолетнее разрушение двусторонних отношений с Россией предыдущими администрациями США.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что одним из основных вопросов в предстоящей работе нового посла является укрепление российско-американских отношений. Президент РФ Владимир Путин 6 марта назначил Дарчиева послом в США. По совместительству он был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских структур. Предыдущий глава российской дипмиссии Анатолий Антонов, работавший с августа 2017 года, покинул пост в октябре 2024 года.

Самолёт, на котором находился новый посол РФ, приземлился в аэропорту Вашингтона вечером 26 марта. Дипломат прибыл правительственным бортом. По словам Дарчиева, он планирует «предметно заняться» вопросами возобновления авиасообщения между США и Россией, облегчением визовых процессов для рядовых россиян, а также возвращением в собственность России конфискованных Штатами объектов.