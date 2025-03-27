Москва, 27 марта, 2025, 07:39 — ИА Регнум. В сентябре 2025 года в России может появиться функция автоматического запрета на входящие звонки с номеров, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

ИА Регнум Телефонные мошенники

«Самозапрет на международные звонки могут внедрить ориентировочно в сентябре», — пояснили в аппарате.

Отмечается, что Григоренко ранее докладывал президенту РФ Владимиру Путину о возможности самозапрета на получение звонков с иностранных номеров и с территории иностранных государств.

Как сообщало ИА Регнум, россиянам станет доступен функционирующий на основе искусственного интеллекта сервис по выявлению телефонных мошенников. Сервис будет реализован в рамках ГИС «Антифрод».

Сервис работает на основе обращения в онлайн-режиме к специально подготовленной базе, которая содержит цифровые шаблоны (векторы) голосов мошенников. Так, в случае совпадения ИИ предупредит об опасности или прервет разговор с потенциальным злоумышленником.

5 марта Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.