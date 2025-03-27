Вена, 27 марта, 2025, 07:27 — ИА Регнум. Жителям европейских стран грозит новый раунд промывания мозгов. С таким заявлением 27 марта выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов», — предупредил дипломат в Telegram-канале.

Ульянов уточнил, что, согласно полученным разведданным, руководство Евросоюза (ЕС) взяло на вооружение пропагандистские приёмы запугивания европейцев «российской угрозой».

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что руководство ЕС использует пропагандистские приёмы Третьего рейха для запугивания европейцев российской «угрозой». По его словам, Брюссель составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов и намерен уверить европейцев в исходящей от России экзистенциальной угрозе, предупредить которую якобы можно исключительно путём разрушения российской государственности.

Генсек НАТО Марк Рютте 14 января призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его мнению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придётся учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию. Он добавил, что депутатам Европарламента нужно использовать своё влияние и сыграть ключевую роль в дебатах по необходимости срочного наращивания военных расходов за счёт сокращения трат на соц выплаты. 22 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс утверждал, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России. Он призвал готовиться к войне в течение следующих пяти лет и мобилизовать все финансовые ресурсы для этого.

Угрозы нападения России на какую-либо из стран НАТО не наблюдается, заявил 13 марта президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер объявил на встрече в Белом доме с Марком Рютте.

Президент Владимир Путин назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. По его словам, антироссийская пропаганда используется Западом для оправдания гонки вооружений. Ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы, подчеркнул он. Более того, Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. У Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.