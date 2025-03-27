Москва, 27 марта, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Назначенный в начале марта новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл правительственным бортом в аэропорт Вашингтона.

Александр Даричев

Самолёт приземлился вечером 26 марта.

6 марта президент РФ Владимир Путин назначил Дарчиева послом в США. По совместительству Дарчиев был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских структур. Предыдущий посол РФ Анатолий Антонов, работавший с августа 2017 года, покинул пост в октябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 марта назвал главные задачи нового посла. Одним из основных вопросов является укрепление российско-американских отношений, уточнил Песков.

Предыдущие главы Белого дома много лет разрушали двусторонние отношения с Россией, потому ситуация на сегодняшний день крайне сложная, и новый посол Александр Дарчиев учитывает это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.