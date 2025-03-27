Если европейские «миротворцы», которых хотят направить на украинскую территорию, окажутся в состоянии конфликта, «спровоцированного российской агрессией», то согласно решению главнокомандующего последует «военный ответ», заявил президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта в Париже. Также в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции он подчеркнул, что военный контингент из Европы якобы нужен Киеву «для гарантии долгосрочного мира». Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1127-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Макрон

О необходимости размещения «миротворцев» в ключевых украинских городах (Киеве, Львове и Одессе) Макрон заговорил на фоне начавшегося российско-американского диалога о мире и 14 марта заявлял газете Le Parisien, что Евросоюз без согласия России может направить на Украину своих военных и инструкторов в качестве миротворцев.

А киевские власти требуют большего. О том, что Украина надеется на прибытие из Европы не миротворческих, а боевых частей, в интервью агентству AFP 26 марта заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

«Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях», — сказал Жовква.

И когда Зеленского на пресс-конференции в Париже 26 марта попросили прокомментировать сказанное, он сделал вид, что не знает, о каком спикере идёт речь.

«Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Я хотел бы знать, что это за советник. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты», — заявил он.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев».

«Мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность», — заявил российский дипломат 25 марта.

Глава российского МИД также подчеркнул, что стремление европейских лидеров не сдавать Украину, продолжая вооружать Киев, противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа по окончанию боевых действий.

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