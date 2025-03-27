Москва, 27 марта, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Предыдущие главы Белого дома много лет разрушали двусторонние отношения с Россией, потому ситуация на сегодняшний день крайне сложная, и новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев учитывает это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Facebook.com/RusEmbUSA Посольство РФ в США

«Как любой посол, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — цитирует Захарову «РИА «Новости».

Дарчиев прибыл в США 26 марта. По словам посла, ему предстоит «расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы».

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом в Вашингтоне. По совместительству Дарчиев был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских структур. Предыдущий посол РФ Анатолий Антонов, работавший с августа 2017 года, покинул пост в октябре 2024 года.

Вопросами возобновления авиасообщения между США и Россией, облегчением визовых процессов для рядовых россиян, а также возвращением в собственность РФ конфискованных Штатами объектов намерен заняться в первую очередь Дарчиев.