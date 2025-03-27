Газа, Палестина, 27 марта, 2025, 06:58 — ИА Регнум. Представитель ХАМАС Абдель-Латиф Аль-Кануа погиб при израильском авиаударе на севере сектора Газа. Об этом 27 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al-Aqsa, управляемый палестинской группировкой.

Иван Шилов ИА Регнум F-16. ВВС США, Израиль. Бомбардировка. Удар

«Аль-Кануа был убит, когда его палатка подверглась нападению в Джабалии. В результате этого же удара несколько человек получили ранения», — уточнили журналисты.

По данным СМИ, в ходе отдельных атак также погибли не менее шести человек в городе Газа и один — в Хан-Юнисе на юге Газы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 марта в результате ракетного удара ВМС Армии обороны Израиля погибли член политбюро радикального палестинского движение ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга. По данным телеканала AlHadath, аль-Бардавиль в момент гибели находился в лагере для перемещённых лиц в районе аль-Маваси. При этом движение ХАМАС не подтверждало его гибель.

Глава израильского минобороны Исраэль Кац 21 марта отдал приказ ЦАХАЛ занять дополнительные районы в секторе Газа. Военные будут захватывать всё большие территории сектора Газа, если палестинское движение ХАМАС будет продолжать отказываться вернуть Тель-Авиву заложников, заверил он.

В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесли массированные удары по объектам движения в анклаве. По информации минздрава сектора Газа, в результате ударов военных Израиля погибли 412 человек. Среди жертв атаки был премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.