Вашингтон, 27 марта, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский так и не понял, что рискует понести более значительные потери, надеясь на помощь Европы, игнорируя мирные инициативы. С таким заявлением выступил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский террорист

Эксперт акцентировал, что «есть прекращение огня», о котором договариваются в преддверии переговоров. Но на них, по всей вероятности, нужно будет провести черту, предположил он.

«Очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки. Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — признал Дэвис.

Он добавил, что лидеры Европы не заинтересованы в заключении мира и продолжают подталкивать Зеленского к военным действиям.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский фактически саботировал две достигнутые договорённости в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идёт об отказе от атак по энергетическим объектам и прекращении боевых действий в акватории Чёрного моря, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что Зеленский своими действиями дискредитирует президента США Дональда Трампа и выставляет его в дурном свете.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Подчёркивалось, что действие моратория началось с 18 марта 2025 года. При срыве договорённостей одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по их соблюдению.

В ночь на 19 марта ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта ВСУ ударили по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом. Кроме того, 25 марта российское военное ведомство проинформировало о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму. В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений.