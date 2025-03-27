Москва, 27 марта, 2025, 06:02 — ИА Регнум. Мошенники под видом жильцов регистрируются в домовых чатах и выставляют объявления с фишинговыми ссылками. Об этом сообщили в МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В ведомстве уточнили, что аферисты размещают в домовых или районных чатах объявления о возможности бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель. Заинтересованным гражданам в качестве подтверждения отправляются фотографии или видео.

«Накануне встречи фальшивый «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — пояснили «РИА Новости» в МВД.

Правоохранители предупредили, что через такие ссылки телефон заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных и дальнейшего получения доступа к средствам.

Как сообщало ИА Регнум, злоумышленники начали убеждать потенциальных жертв купить золото, чтобы затем передать его курьеру или продать для зачисления денег на «надёжный счёт». При этом никаких подобных счетов не существует, а требования купить золото не имеют никакого отношения к защите средств, подчеркнули правоохранители и призвали обращать внимание на родственников, которые внезапно заинтересовались приобретением золота или решили снять со счёта крупные суммы.

Также мошенники начали маскировать под обычное сообщение распространяющийся в мессенджере Telegram вирус Mamont. Он способен считывать СМС-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи для получения доступа к платёжным системам, а также воровать личную информацию.