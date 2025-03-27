Вашингтон, 27 марта, 2025, 05:52 — ИА Регнум. Корректировка ключевых аспектов взаимодействия между Россией и США может привести к ликвидации НАТО. Иными словами в штаб-квартире Североатлантического альянса может «погаснуть свет». Такое мнение высказал автор портала 19fortyfive.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM НАТО войной чревато

«Гамбит, которого придерживается администрация Дональда Трампа, заключается не только в улучшении, но и в построении отношений сотрудничества с Россией, чтобы устранить точки напряжения, включая конфликт на Украине», — считает автор.

Также отмечается, что существование НАТО, который является основным источником эскалации конфликта на Украине, явно ставится под сомнение и в США, и в Евросоюзе.

Похоже, американо-европейский альянс вступил в самый сложный период за последние 80 лет, который определит будущее НАТО и трансатлантических отношений, заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, страны Североатлантического альянса имеют право самостоятельно принимать решения в ответ на призывы России не размещать силы блока у её границ, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

14 марта в интервью Bloomberg TV Рютте заверил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. По его словам, президент США Дональд Трамп действительно снимает вопрос о вступлении Украины в альянс. Этот вопрос больше не стоит на повестке дня, подчеркнул генсек.