Богота, 27 марта, 2025, 05:28 — ИА Регнум. У здания министерства иностранных дел в Боготе провели митинг родственники колумбийских наёмников, которые пропали на Украине. Участники акции требовали от правительства предоставить информацию о местонахождении своих близких.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Мы протестуем мирно, матери и члены семей хотят помощи от МИД, однако ни министерство, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте», — пояснил «РИА Новости» Марлон Стевен Ганьян.

Митингующие ничего не знают о судьбе своих родных, взяты ли они в плен или погибли. По словам участников акции, помощь со стороны правительства Колумбии минимальна, многие семьи не имеют документов, подтверждающих смерть их близких.

По данным газеты El Pais, в начале спецоперации на Украине погибли минимум 64 колумбийских наёмника, 122 человека числятся пропавшими без вести. При этом реальные цифры могут быть выше.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале издание KyivPost написало о массовом бегстве колумбийских наёмников из-за поражения ВСУ на фронте. В статье командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны, в которой ранее колумбийцы составляли четверть от общего числа военных, пожаловался, что теперь не осталось ни одного наёмника из Колумбии. Он добавил, что многие колумбийцы требовали досрочного расторжения контракта.

В апреле 2024 года стало известно, что колумбийцы не могли вернуть тела родных, воевавших на стороне украинских формирований. Отмечалось, что наёмники из Колумбии отправлялись на Украину для участия в боевых действиях, надеясь на высокие заработки.

Солдаты из Колумбии считаются одними из самых опытных, квалифицированных в мире, утверждало агентство Associated Press. Однако им пришлось бежать с поля боя, спасаясь от российских беспилотников, подтвердил 32-летний боевик с позывным Чечо. Наёмник из города Медельин пытался спасти коллегу, который был ранен в ходе трёхдневных ожесточенных боёв с российскими бойцами. Дроны атаковали боевиков, и осколок гранаты, брошенной одним из них, пробил сослуживцу челюсть.