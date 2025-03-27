Москва, 27 марта, 2025, 05:20 — ИА Регнум. Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года. Проект приказа министерства здравоохранения РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Пьяный водитель

Приказ будет действует до 1 сентября 2031 года.

В проекте уточняются особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании медпомощи в экстренной форме. Так, например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления производится отбор мочи и крови, которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются.

Также изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Актуализированы вопросы получения добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него, говорится в проекте.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля 2024 года в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

В частности, получить права не могут лица, лишённые их за вождение в нетрезвом виде. Закон предусматривает запрет сдачи экзамена в течение срока действия административного наказания.

Водительские права, срок действия которых заканчивается в 2025 году, автоматически продлеваются на три года. Норма касается как водителей, управляющих личным транспортом, так и управляющих транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.