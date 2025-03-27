Вашингтон, 27 марта, 2025, 04:57 — ИА Регнум. Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что планирует «предметно заняться» вопросами возобновления авиасообщения между США и Россией, облегчением визовых процессов для рядовых россиян, а также возвращением в собственность России конфискованных Штатами объектов.

Александр Дарчиев

«Речь идёт о возвращении российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности РФ, и возобновлении прямого воздушного сообщения с Россией, прерванного по вине Вашингтона. Всем этим имею в виду предметно заняться», — пояснил 26 марта Дарчиев журналистам в первые минуты своего прибытия в Вашингтон.

По информации «РИА Новости», российский дипломат отметил, что практическая работа «взяла хороший темп» с нарастанием по принципу «строгой взаимности».

Дарчиев ранее занимал пост посла РФ в Канаде (в 2014–2021 годах), а до назначения в США был директором департамента Северной Америки МИД.

Как сообщало ИА Регнум, правительственный борт 26 марта вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк на фоне информации о планируемой отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США.

В этот же день в СМИ появились сообщения о возможной отправке Дарчиева в Вашингтон уже 26 марта.

6 марта президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом в Вашингтоне. По совместительству Дарчиев был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских структур. Предыдущий посол РФ Анатолий Антонов, работавший с августа 2017 года, покинул пост в октябре 2024 года.