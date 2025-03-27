Вашингтон, 27 марта, 2025, 04:52 — ИА Регнум. «Окно возможностей» открыли Москва и Вашингтон, однако необходимо наращивать нормализацию двусторонних отношений. Об этом 26 марта заявил прибывший в Вашингтон посол России в США Александр Дарчиев.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Отрадно, что моё пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней [американской] администрации на грани разрыва, появилось определённое окно возможностей. Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой [предыдущего американского лидера] Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США. Соответствующая работа по всем направлениям уже идёт, есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует ещё больших усилий», — сказал дипломат журналистам по прилёту в США.

Дарчиев добавил, что планирует решать вопросы об облегчении визовых процедур для сотрудников дипмиссий и простых граждан, упрощении режима поездок дипломатов в рамках их профессиональной деятельности, возвращении российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, возобновлении прямого воздушного сообщения с Россией, прерванного США.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел РФ Александра Дарчиева послом в США. Глава государства также по совместительству возложил на него обязанности постоянного наблюдателя России при Организации американских структур в Вашингтоне. Предыдущий посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 года.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия и США проводят поднастройку своих двусторонних контактов, прерванных прошлой американской администрацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 марта назвал главные задачи нового посла в США. Одним из основных вопросов является укрепление российско-американских отношений, уточнили в Кремле.