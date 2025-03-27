Париж, 27 марта, 2025, 04:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где планируется обсудить гарантии безопасности для Украины, намерен доложить американскому коллеге Дональду Трампу о том, что Евросоюз может сделать для Киева, а также потребовать «обязательств» от России. Об этом написало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Макрон, армия Франции

Саммит «коалиции желающих» помочь Киеву намечен на 27 марта в Париже.

«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что Европа может сделать, и потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», — заявил источник издания.

Ранее сообщалось, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются собрать «коалицию» из 37 стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в ЕС настаивают на том, что ни в какой ситуации не будут принимать условия России по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что сообщество хочет увеличивать оборонные расходы, пытаясь этим усилить свою роль в переговорах по Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 марта подчеркнул, что его не интересует отношение ЕС к урегулированию украинского кризиса.

Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить на Украину миротворцев из числа так называемой «коалиции желающих», британские военные назвали «политическим театром», а заявления премьера — преждевременными, написала 23 марта газета The Daily Telegraph.