Боао, Китай, 27 марта, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла 27 марта в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме. У трапа самолёта среди прочих делегацию приветствовал российский посол в Китае Игорь Моргулов.

Government.ru Алексей Оверчук

В рамках официального визита Оверчук проведёт рабочие встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, с руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом и министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом.

«Буду говорить о наших интеграционных проектах, о нашем видении формирования Большого Евразийского партнёрства и ещё о ряде тем», — пояснил журналистам российский вице-премьер.

Выступление Оверчука на форуме намечено на утро 28 марта.

Боаоский азиатский форум регулярно проходит с 2002 года. Он был совместно инициирован 29 государствами-членами, заседания проводятся ежегодно. В 2025 году форум состоится с 25 по 28 марта под лозунгом «Азия в меняющемся мире: к общему будущему».

Как сообщало ИА Регнум, Боаоский азиатский форум нередко называют «восточным Давосом». Это место встреч и переговоров на полях мероприятия между представителями политических, деловых и научных кругов разных стран, прежде всего азиатских. Другие регионы мира, включая Запад, как правило не представлены, либо их участие очень ограничено, осуществляется на низком уровне и происходит при обсуждении отдельных вопросов и тем. На форуме устанавливаются контакты и заключаются важные соглашения в сфере экономики и бизнеса.