Москва, 27 марта, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. Об этой инициативе сообщило «РИА Новости».

Волосы

Парламентарий на основании опубликованной в СМИ информации об обнаружении в продукции немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции, а также к контактному дерматиту, попросил Роспотребнадзор обратить внимание на эти краски.

В случае подтверждения таких данных, Леонов предложил поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки магазинов и изъять краски для волос этих производителей.

Как сообщало ИА Регнум, новый способ окраски волос, позволяющий эффективно изменить практически любой их цвет на оттенки коричневого без применения окислителей и солей тяжелых металлов, открыл коллектив ученых из Северо-Западного университета в США (штат Иллинойс) и Болонского университета в Италии. Ученым пришло в голову использовать для окраски раствор дофамина с концентрацией в пять миллиграмм на миллилитр.

Учёные из Великобритании разработали безопасную краску для волос, основным ингредиентом которого стала смородина.