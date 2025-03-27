Вильнюс, 27 марта, 2025, 03:46 — ИА Регнум. В Литве расследуют инцидент, в результате которого погибли военнослужащие США. По одной из версий, за этим могли стоять российские или белорусские спецслужбы, сообщило агентство Baltic News Service (BNS) со ссылкой на неназванные источники.

Armi.mil Американский солдат

Отмечалось, что четверо военнослужащих США погибли в ходе проходивших в Литве международных учений «Сильный грифон». Однако, официальных подтверждений или доказательств возможной причастности России и Белоруссии не последовало. Военные находились внутри гусеничного бронетранспортёра, который перевернулся в Швенченском районе.

На месте происшествия организовали поисково-спасательную операцию.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта командование армии США в Европе объявило о найденной бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88, на которой пропали на учениях в литовском городе Пабраде американские военные. В машине во время учений находились четверо солдат, все они считаются пропавшими без вести. БРЭМ была обнаружена на полигоне в водоёме.

Агентство Associated Press сообщило, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте якобы подтвердил гибель пропавших на учениях в Литве американские солдат. Однако подробностей не привёл. Погибшие были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США. Учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что ему пока не предоставили информацию о пропавших в Литве после учений четырёх солдат американской армии. Подтвердить данные о гибели американских военных в Литве ранее не смог и официальный представитель Сухопутных войск США.