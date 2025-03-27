Каменка-Днепровская, Запорожская область, 27 марта, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли 26 марта артиллерийский удар по больнице в Каменке-Днепровской, повреждение получило терапевтическое отделение. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По счастливой случайности ни пациенты, ни медперсонал не пострадали.

Упавший снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, волной выбило дверь.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ максимально активно применяют беспилотники для ударов по объектам гражданской инфраструктуры на российской территории. Об этом 26 марта заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договорённость, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики. В ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае.

Позднее украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области, пытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом.