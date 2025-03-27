Вашингтон, 27 марта, 2025, 03:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 26 марта, что ему пока не предоставили информацию о пропавших в Литве после учений четырёх солдат американской армии.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

На вопрос журналистов в Белом доме, был ли у него брифинг по ситуации с пропавшими солдатами, Трамп ответил, что подробностей пока не знает и брифинга не проводил.

Официальный представитель Сухопутных войск США сообщил ТАСС, что пока не может подтвердить данные о гибели американских военных в Литве.

Как сообщало ИА Регнум, затопленной обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой пропали в Литве в городе Пабраде американские военные на учениях. В машине во время учений находились четверо солдат.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при этом ранее заявил, но без подробностей, что пропавшие на учениях в Литве американские солдаты, погибли. Предполагается, что военные на машине попали в аварию.

Учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

В конце апреля 2024 года в Польше испанский военный погиб во время международных учений НАТО Saber Strike с боевой стрельбой. Гибель произошла в результате несчастного случая, заявили в польском минобороны.

Аналогичная ситуация произошла в Польше месяцем ранее. На занятиях по горной подготовке в Татрах погиб спецназовец.