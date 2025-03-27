Симферополь, 27 марта, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически саботировал две достигнутые договорённости в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идёт об отказе от атак по энергетическим объектам и прекращении боевых действий в акватории Чёрного моря, заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

«Зеленский лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта. Россия же слово, данное в переговорах с представителями США, держит, но теперь оставляет за собой право на ответные меры, если киевский режим не образумится», — прокомментировал «РИА Новости» парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что Зеленский своими действиями дискредитирует президента США Дональда Трампа и выставляет его в дурном свете.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта с инициативой о прекращении сторонами конфликта ударов по энергетическим объектам выступил Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ поддержал предложение и дал Вооружённым силам соответствующий приказ. Российские военные обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области. Согласие на отказ от атак на энергообъекты дал и Зеленский. Однако по факту киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры.

Кремль 25 марта обнародовал согласованный в ходе встречи экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде перечень объектов, подпадающих под действие временного 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции. Также в перечень запрещённых для ударов включили инфраструктуру, вырабатывающую и передающую электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Также значились атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций. Подчёркивалось, что действие моратория началось с 18 марта 2025 года. При срыве договорённостей одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по их соблюдению.

В ночь на 19 марта ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта ВСУ ударили по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом. Кроме того, 25 марта российское военное ведомство проинформировало о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму. В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений.