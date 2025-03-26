Владивосток, 27 марта, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Оперативно были задержаны подозреваемые в поджоге автостоянки в Первомайском районе Владивостока, где сгорели 22 машины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Пожар на автостоянке

В полицию поступил звонок от жительницы Владивостока, которая сообщила о том, что на автостоянке на улице Надибаидзе горят автомобили и пламя перекидывается на соседнюю территорию.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования полицейские установили, что двое мужчин 39 и 49 лет согласились исполнить заказ на поджог автомобиля, стоящего на стоянке.

Подозреваемые из 5-литровой канистры облили бензином заказанный автомобиль, подожгли перчатку, кинули ее в машину, после чего произошло возгорание.

За выполненный заказ, мужчины получили деньги. Личности их установлены, а также 47-летний мужчина-заказчик. Все подозреваемые ранее судимые.

Мужчины сознались в поджоге. Они задержаны, расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МЧС информировало, что в результате пожара на автостоянке во Владивостоке 24 марта сгорел 21 автомобиль и получила повреждения одна машина. Возгорание было ликвидировано на площади 150 кв. м. Обошлось без погибших и пострадавших.

5 февраля в селе Верхнее Мячково в Московской области огонь охватил 400 квадратов стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин. Никто не пострадал. К тушению огня привлекли 25 специалистов и пять единиц техники.