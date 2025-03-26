Вена, 27 марта, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Европейская бюрократия не способна победить Россию. Об этом 27 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен Михаил Ульянов

Дипломат привёл в пример верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

«Европейская бюрократия (например, госпожа Каллас) переоценивает себя. Они стремятся победить Россию», — отметил Ульянов в Telegram-канале.

Постпред добавил, что как и их предшественники, не называя при этом имён, они не достигнут этой цели.

Как сообщало ИА Регнум, по данным американского издания Politico, несколько европейских чиновников осудили воинственную риторику Каи Каллас за её критику в адрес России. В частности, глава евродипломатии разошлась во взглядах с Испанией и Италией, которые не разделяют её мнение о том, что РФ представляет непосредственную угрозу для ЕС.

Ранее Каллас представила министрам иностранных дел ЕС свой план по выделению нового пакета финансовой помощи киевскому режиму в размере 40 млрд евро. Однако после обсуждения выяснилось, что единодушия в поддержке такой инициативы нет.