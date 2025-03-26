Вашингтон, 27 марта, 2025, 01:59 — ИА Регнум. В США введут пошлины в размере 25% на все импортные автомобили. Об этом 26 марта заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Media.defense.gov Дональд Трамп

«Мы собираемся ввести 25-процентную пошлину на все автомобили, произведённые не в США. Если они сделаны в США — никакой пошлины не будет вовсе. Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля», — пояснил американский лидер, выступая в Овальном кабинете.

По его словам, принятые меры должны поспособствовать росту автомобильной отрасли в США, а также простимулировать возвращение производств в страну. В качестве примера Трамп привёл японскую компанию Honda, которая уже начала строительство одного из крупнейших предприятий в Индиане. Этого бы не произошло без принятого решения о введении пошлин, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, президент подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары. В марте Трамп пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски.

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что с 1 апреля Евросоюз вводит торговые контрмеры в отношении товаров из США. Также он обвинил Вашингтон в введении необоснованных тарифов, поэтому ЕС был вынужден отреагировать.

Дональд Трамп, говоря о пошлинах и странах, которые «обдирали» США, пытается переоформить негласный договор с Европой, заключённый глобалистами из Соединённых Штатов и евробюрократами, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.