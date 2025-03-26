Париж, 27 марта, 2025, 01:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что миротворческие силы Евросоюза, которые хотят отправить на Украину, вполне смогут дать «военный ответ» в случае нападения.

Сергей Корсун ИА Регнум Макрон, миротворцы, Англия Британия, Франция, Украина

При этом французский лидер уточнил, что миротворцы не будут находиться на линии фронта, а также не будут иметь цели конфликтовать с российскими военными.

«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским 26 марта в Париже.

По словам Эммануэля Макрона, миротворцев хотят отправить на Украину для «гарантии долгосрочного мира».

Как сообщало ИА Регнум, мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

16 марта Макрон заявил, что главы европейских стран могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе. Именно там союзники могут расположить своих «миротворцев». Стармер при этом отмечал, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину.

Лавров ранее заявил, что разговоры о вводе миротворческого контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта.