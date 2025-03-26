Нью-Йорк, США, 27 марта, 2025, 01:12 — ИА Регнум. Помощник генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявила, что в организации выражают обеспокоенность в связи с гибелью мирных людей в приграничных российских регионах.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

Мсуйя призвала «все стороны» защищать гражданское население и объекты, как того требует международное гуманитарное право.

«Мы глубоко обеспокоены жертвами боевых действий не только по всей Украине, но и в некоторых частях России. В СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях», — сказала Джойс Мсуйя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Также помощник генсека добавила, что инфраструктура, необходимая для жизни людей, должна быть защищена, а неизбирательные атаки «строго запрещены».

Как сообщало ИА Регнум, ООН выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны Вооружённых сил Украины, сказал 26 марта представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима в отношении российских журналистов со стороны профильных международных институтов, в том числе ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

В Белгородской области вечером 26 марта в селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с украинского беспилотника на территорию частного дома мужчина получил ранение. Днем ранее пострадала женщина в Белгородском районе.

Москва сделает всё, чтобы покарать боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), чинящих преступления в Курской области, заявил 25 марта президент России Владимир Путин.