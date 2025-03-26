Москва, 27 марта, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно сложил полномочия и подал в отставку. Президент России Владимир Путин поддержал решение главы региона, сообщили 26 марта в Кремле.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. по собственному желанию», — говорится в подписанном Путиным указе.

Временно исполняющим обязанности главы Свердловской области президент назначил этим же указом Дениса Паслера, ранее возглавлявшего Оренбургскую область.

Как сообщало ИА Регнум, Евгений Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2012 года. В 2022 году он выразил желание снова попытаться занять пост губернатора региона в третий раз. Владимир Путин согласился.

Указом президента России от 26 марта 2025 года временно исполняющим обязанности главы Свердловской области был назначен Денис Паслер, который является выпускником третьего потока так называемой «Школы губернаторов». В этот же день Путин предложил занять пост врио губернатора Оренбургской области Евгению Солнцеву, поблагодарив его за работу в Донецкой Народной Республике. Ранее Солнцев прошёл обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «Школой губернаторов». Программу запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в Единый день голосования в сентябре 2025 года, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.