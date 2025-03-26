Брюссель, 27 марта, 2025, 00:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что подтверждено, но без подробностей, что пропавшие на учениях в Литве американские солдаты, погибли. Об этом сообщило агентство Associated Press.

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

Погибшие были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США.

«Пока не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими», — цитирует Рютте издание, уточнив, что, по версии военных, солдаты на машине попали в аварию.

Учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее затопленной была обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой пропали в Литве в городе Пабраде американские военные на учениях. В машине во время учений находились четверо солдат. БРЭМ была обнаружена на полигоне в водоёме.

В 2024 году британский инструктор, тренировавший солдат ВСУ, погиб во время военных учений в горах на юге Уэльса. По данным минобороны, 35-летний капрал Крис Джилл погиб во время некоего «инцидента», не связанного с боевыми действиями.

В конце апреля 2024 года в Польше испанский военный погиб во время международных учений НАТО Saber Strike с боевой стрельбой. Гибель произошла в результате несчастного случая, заявили в польском минобороны.

Аналогичная ситуация произошла в Польше месяцем ранее. На занятиях по горной подготовке в Татрах погиб спецназовец.