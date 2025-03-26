Москва, 27 марта, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником поздравил 27 марта президент России Владимир Путин. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

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«Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан, искоренению преступности. Вы достойно продолжаете героические ратные традиции, которые были заложены ещё в эпоху Российской империи, закалялись в сражениях Великой Отечественной войны и уже после Победы — в борьбе с бандами пособников нацистов, крепли в ходе мероприятий по ликвидации международного терроризма на Кавказе», — отметил Путин в поздравлении.

По словам главы государства, подразделения, части и соединения Росгвардии чётко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов. Росгвардейцы отвечают за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, коммуникаций, предприятий транспорта, связи, энергетики, сопровождают специальные грузы и гуманитарные колонны, контролируют оборот оружия. Кроме того, сотрудники Росгвардии участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину и её суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы, схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобождённых населённых пунктах.

Путин пожелал военнослужащим новых успехов, поблагодарив за верность Отечеству и готовность в самых трудных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта 2025 года Путин присвоил Герою России, росгвардейцу Александру Белоглазову звание генерал-майора. В 2024 году указом главы государства его назначили начальником Саратовского военного института Росгвардии. До этого Белоглазов служил в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии, и под его началом спецподразделение войск ведомства с самого начала спецоперации выполняло боевые задачи на наиболее ответственных направлениях.

Также звание генерал-майора присвоили командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову. Помимо этого, Путин присвоил специальное звание генерал-майора полиции командиру петербургского СОБР «Гранит» Росгвардии Дмитрию Очеретяному.