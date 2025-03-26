Вильнюс, 27 марта, 2025, 00:21 — ИА Регнум. Затопленной обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой пропали в Литве в городе Пабраде американские военные на учениях. Об этом заявило 26 марта командование армии США в Европе.

The U.S. Army Военные США

В машине во время учений находились четверо солдат, все они считаются пропавшими без вести.

БРЭМ была обнаружена на полигоне в водоёме. Поиски военных продолжаются.

Ранее портал LRT писал, что пропавшие американские военные погибли, при этом официальных заявлений не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году британский инструктор, тренировавший солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), погиб во время военных учений в горах на юге Уэльса. По данным минобороны, 35-летний капрал Крис Джилл, который проходил службу в четвёртом батальоне десантно-диверсионного полка, погиб 16 октября во время некоего «инцидента», не связанного с боевыми действиями.

В конце апреля 2024 года в Польше испанский военный погиб во время международных учений НАТО Saber Strike с боевой стрельбой. Гибель произошла в результате несчастного случая, заявили в польском минобороны.

Аналогичная ситуация произошла в Польше месяцем ранее. На занятиях по горной подготовке в Татрах погиб спецназовец.