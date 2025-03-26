Москва, 27 марта, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта принял в Кремле главу Чувашской Республики Олега Николаева.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

В пресс-службе Кремля уточнили, что Николаев доложил российскому лидеру результаты социально-экономического развития региона. По словам Николаева, впервые в истории республики объём налогов, которые сгенерировала экономика Чувашии, превысил консолидированные расходы регионального бюджета.

«Это говорит о том, что мы потихоньку идём к тому, что становимся самодостаточными. На мой взгляд, нам этого удалось достичь за счёт того, что мы очень планомерно занимались развитием промышленности, агропромышленного комплекса, туризма, других сфер экономики», — пояснил глава Чувашии.

Николаев обратился к президенту за поддержкой, заявив о намерении баллотироваться в текущем году на второй губернаторский срок. Путин поддержал главу Чувашии и пожелал ему успехов на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Владимир Путин встретился с Денисом Паслером и назначил его временно исполняющим обязанности главы Свердловской области. Паслер является выпускником третьего потока так называемой «школы губернаторов».

В этот же день у президента России состоялась беседа с Евгением Солнцевым. Глава государства предложил ему занять пост врио губернатора Оренбургской области, поблагодарив за работу в Донецкой Народной Республике. Солнцев ранее прошёл обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «Школой губернаторов». Программу запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в Единый день голосования в сентябре 2025 года, сообщила 26 марта председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.