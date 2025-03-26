Париж, 26 марта, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции с России будут сняты в том случае, если она вернется к якобы «официальным» границам Украины. Такое заявление он сделал на брифинге после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским 26 марта. Выступление французского лидера транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Global Look Press

По словам Макрона, он поддерживает концепцию «мир через силу», которую в свою очередь предложил американский президент Дональд Трамп. При этом, он уточнил, что это не означает снятие санкций. Однако, это может произойти, если Москва признает «возврат к международно признанным границам Украины», добавил французский лидер.

Также Макрон уточнил, что вопрос снятия санкций с России будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного перемирия. Но пока говорить об этом рано, заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, Франция окажет Украине дополнительную военную поддержку в размере 2 млрд евро, пообещал 26 марта Эммануэль Макрон.

Президент Франции добавил, что Париж и Киев будут по-прежнему сотрудничать в сфере разведки. По мнению Макрона, выделяемая помощь поможет привлечь союзников к продолжению содействия Украине.

26 марта Зеленский прибыл во Францию. На 27 марта назначена встреча представителей так называемой «коалиции желающих» — стран, которые рассматривают возможность предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.