Москва, 26 марта, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Губернаторов Свердловской и Оренбургской областей выберут осенью — в единый день голосования. Об этом 26 марта сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей будут проводиться в Единый день голосования в сентябре 2025 года», — уточнила она ТАСС.

В России на единый день голосования 14 сентября запланировано более 6 тыс. избирательных кампаний на разных уровнях, в том числе выборы нескольких глав субъектов и законодательных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта указом президента России Владимира Путина временно исполняющим обязанности главы Свердловской области был назначен Денис Паслер, который является выпускником третьего потока так называемой «школы губернаторов». Этим же документом глава государства принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Также 26 марта Путин предложил занять пост врио губернатора Оренбургской области Евгению Солнцеву, поблагодарив его за работу в Донецкой Народной Республике. Ранее Солнцев прошёл обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «Школой губернаторов». Программу запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.