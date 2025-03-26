Волоконовский район, Белгородская область, 26 марта, 2025, 23:34 — ИА Регнум. В Белгородской области вечером 26 марта в селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с украинского беспилотника на территорию частного дома мужчина получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

С множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги мирного жителя бойцы самообороны передали медикам.

«Пострадавшего доставляют в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — пояснил Гладков.

Также в результате детонации на территории дома огнём уничтожены надворная постройка и автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 26 марта беспилотник ВСУ атаковал посёлок Политотдельский Белгородского района. Ранения получила местная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения головы.

Российские средства противовоздушной обороны сбили более 90 беспилотников ВСУ за сутки, уточнили 25 марта в Министерстве обороны РФ.