Вашингтон, 26 марта, 2025, 23:29 — ИА Регнум. Смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT, не исключено для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Следующие шаги российского руководства определят, будут ли санкции ужесточены или смягчены», — пояснил глава американского минфина в эфире телеканала Fox News.

Бессент предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Стороны согласились разработать меры по реализации договорённостей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

Кроме того, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской сделки при снятии соответствующих санкций. Договорённости вступят в силу после снятия ограничений с Россельхозбанка и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.

В Кремле заявили, что Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине.