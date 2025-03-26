Москва, 26 марта, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указом назначил председателя правительства Донецкой Народной Республики Евгения Солнцева 26 марта врио губернатора Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области», — говорится в опубликованном указе Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент предложил Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Глава правительства ДНР в ответ поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов возглавить область, добавив, что ему необходимо два месяца на знакомство с новым регионом.

Солнцев ранее прошёл обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «Школой губернаторов». Программу запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В этот же день Путин предложил действующему главе Оренбургской области Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области, уроженцем которой Паслер является.