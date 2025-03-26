Москва, 26 марта, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Честным инспектором ГИБДД, отказавшимся брать взятку в 665 тыс. рублей у московского бизнесмена, оказался 41-летний полковник Сергей Кобозев. Об этом узнал Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кобозев — командир 2-го ОСБ ГИБДД, именно он отказался брать 665 тыс. рублей, которыми пытался откупиться владелец незаконной мигалки, установленной на микроавтобусе. Предлагаемая взятка в пять раз выше зарплаты гаишника.

Руководителем 2-го спецбатальона Сергей Кобызев был назначен в 2017 году, его тогда назвали «самым молодым комбатом». На тот момент ему было 33 года.

Дать взятку Кобозеву пытался предприниматель, который занимается предоставлением охранных услуг и арендой элитных автомобилей.

Инспекторы ДПС остановили его микроавтобус на Новолучанской улице и потребовали объяснить, по какому праву на его авто установлена синяя мигалка. Владелец, не желая разборок, сразу предложил крупную взятку. Полицейский отказался и оформил протокол.

Полковник Кобозев в полиции известен своей принципиальной позицией и честным выполнением служебных обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум, задержанный за нападение на экипаж ДПС в Новой Москве мужчина признал свою вину и раскаялся.

В начале января в подмосковном городе Видном мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам полиции, прибывшим по вызову о семейном конфликте. В ответ правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем задержали стрелка.