Париж, 26 марта, 2025, 22:54 — ИА Регнум. Франция окажет Украине дополнительную военную поддержку в размере 2 млрд евро. Об этом 26 марта заявил глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон.

Global Look Press

«Мы подготовили дополнительную помощь, включая противотанковые ракеты Milan, такие средства ПВО, как ракеты MICA, которыми оснащены поставленные (Украине) истребители Mirage, а также ракеты типа «земля — воздух» Mistral. Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, множество боеприпасов, включая управляемые дроны», — уточнил Макрон на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Париже.

Президент Франции добавил, что Париж и Киев будут по-прежнему сотрудничать в сфере разведки. По мнению Макрона, выделяемая помощь поможет привлечь союзников к продолжению содействия Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Зеленский прибыл во Францию. На 27 марта назначена встреча представителей так называемой «коалиции желающих» — стран, которые рассматривают возможность предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.

В интервью журналу Timе Зеленский признал, что у Киева нет денег на обеспечение армии. Вооружённые силы Украины, численность которых увеличилась в три раза, должны финансировать западные страны. Украинским военным нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты, в идеале финансировать ВСУ вместе с Евросоюзом должны и США, считает Зеленский. Он добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу.

Президент Франции 5 марта в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Макрон добавил, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием. Позднее он объявил, что Франция к 2035 году разместит на границе с Германией истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ядерная риторика Макрона представляет собой угрозу в адрес Москвы.

Кроме того, Макрон 15 марта заявил о готовности без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. Лавров отметил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность.