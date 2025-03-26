Брюссель, 26 марта, 2025, 22:31 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса имеют право самостоятельно принимать решения в ответ на призывы России не размещать силы блока у её границ. Об этом 26 марта заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«(Президент РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин может по своему усмотрению выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как действовать между собой, между 32 членами альянса… Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать», — ответил Рютте на вопрос о возможных условиях урегулирования конфликта на Украине.

Он добавил, что эта тема никак не связана с мирными переговорами.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта в интервью Bloomberg TV Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. По его словам, президент США Дональд Трамп действительно снимает вопрос о вступлении Украины в альянс. Этот вопрос больше не стоит на повестке дня, подчеркнул генсек.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет «строить НАТО» на своей территории, поскольку военный блок отказывается принимать Украину в свой состав. Он отмечал, что ряд стран альянса выступает против членства Украины в блоке из-за несогласия США с идеей вступления.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что Россия не несёт ни для кого угрозу. Так, Владимир Путин отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Политики Запада так запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал российский лидер. Также глава государства неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчёркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.