Москва, 26 марта, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признал, что рыбалка одно из его любимых занятий в свободное время. Речь об этом зашла при осмотре выставки в Национальном центре «Россия» 26 марта.

Демонстрируя Путину раздел «Путешествие по России», посвященный Поволжью, юный экскурсовод спросил, любит ли он рыбалку.

«Люблю», — ответил глава государства.

Волонтер сказал, что тоже интересуется рыбалкой и пояснил, что умеет готовить уху по семейному рецепту и пригласил Владимира Путина в гости. Президент согласился, добавив «На уху».

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с 26 по 28 марта проходит четвёртый ежегодный съезд «Движения первых». Участие в нём принимают больше двух тысяч человек. По словам председателя правления движения Артура Орлова, в рамках съезда определяются актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России.

В ходе заседания наблюдательного совета «Движения первых» Владимир Путин отметил, что очень важно, чтобы российские дети росли и взрослели на примерах доблести и любви к Родине. По его словам, растущее движение детей и молодёжи на сегодняшний день объединяет 11 млн человек, а это уже «приличная армия».