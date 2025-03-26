Москва, 26 марта, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

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"Хочу предложить вам возглавить Оренбургскую область", - сказал глава государства на встрече с Солнцевым в Кремле.

Глава государства поблагодарил его "за то, что было сделано в Донецкой Народной Республике". Путин также отметил труды Солнцева в РЖД, Министерстве строительства и ЖКХ РФ и Росатоме. Глава правительства ДНР в ответ поблагодарил его за доверие и заявил, что готов. возглавить Оренбургскую область

Это уже второй премьер ДНР, которого Путина назначает губернатором российского региона. Предшественником Солнцева во главе республиканского правительства был Виталий Хоценко, которого в марте 2023 года назначили врио губернатора Омской области.

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «Школой губернаторов», запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Евгений Солнцев является один из выпускников данной школы.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, более половины регионов возглавляют выпускники или участники "Школы губернаторов". Академия гордится достижениями своих выпускников, отметил ректор. Он верит, что полученные в РАНХиГС знания помогут участникам программы работать на благо страны.