Москва, 26 марта, 2025, 22:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 26 марта посетил Национальный центр «Россия» в Москве. Глава государства осмотрел выставку «Путешествие по России», которую посвятили достижениям, инновационным разработкам, культурным, природным, а также историческим достопримечательностям всех федеральных округов.

Российский лидер также ознакомился с экспозицией «Рождение масштаба». Она рассказывает об архитектурных шедеврах и знаменитых архитекторах страны. Затем Путин провёл заседание наблюдательного совета «Движения первых» и поделился с участниками своими впечатлениями от НЦ «Россия» и экспозиций.

«Нам действительно есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны. Эти достижения отражают уникальный характер нашего многонационального народа и его тысячелетнюю историю — отметил Путин.

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению главы государства для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

В этот же день президент РФ пообщался с участниками движения — детьми, их родителями и наставниками, а также заслушал доклад председателя правления «Движения первых» Артура Орлова. Орлов отметил, что в рамках съезда определяются актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России.

Он также рассказал о программе развития движения до 2030 года. Орлов отметил, что в её основе лежит принцип «Движение там, где дети». По его словам, в дальнейшем «Движение первых» расширит возможности участия молодёжи в проектах и событиях общественно значимой деятельности. В частности, планируется создать новые возможности для детского самоуправления и кадрового потенциала участников организации.

«Возраст участников-обучающихся в Движении от 6 до 25 лет. Это позволяет нам сопровождать ребёнка на всем пути взросления и становления: от школы и учреждений СПО (среднего профессионального образования. — Прим. ред.) до вуза и первого работодателя», — заявил Орлов.

На данный момент по всей стране открыто более 50 тыс. первичных отделений движения, из них более 8,5 тыс. отделений созданы за пределами образовательных организаций: в учреждениях культуры, спорта, молодёжной политики и на предприятиях. К 2030 году планируется увеличить сеть первичных отделений до 78 тыс. по всей стране, заключил Орлов.

Участники «Движения первых», их родители и наставники поделились с президентом своими целями и идеями. Так, участница Совета Первых Надежда Алымова из Курской области рассказала о концепции Года Дружбы и мероприятиях, направленных на объединение как юных россиян, так и иностранной молодёжи.

Семья Лычагиных из родительского сообщества «Родные-любимые» поделилась с Путиным опытом участия в проектах «Движения Первых» и конкурсах родительского сообщества. Евгений и Лидия Лычагины также представили проект «Память в наших сердцах», благодаря которому их семья одержала победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ.

Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин рассказал об объединении усилий «Движения Первых» и «Юнармии» в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Он также предложил размещать на фасадах образовательных учреждений воспитательные девизы.

Как передавало ИА Регнум, в Москве с 26 по 28 марта проходит четвёртый съезд «Движения первых». Участие в нём принимают больше двух тысяч человек. Путин сообщил, что в ряды движения уже вступили 11 млн человек, и назвал это «приличной армией». Президент также отметил, что среди наставников «Движения первых» появляется всё больше ветеранов специальной военной операции. Путин подчеркнул: очень важно, чтобы школьники росли и взрослели на примерах доблести и любви к Родине.