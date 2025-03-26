Париж, 26 марта, 2025, 21:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл во Францию, сообщил 26 марта его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передаёт украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

Никифоров заявил, что у Зеленского запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Европейские СМИ ранее сообщали, что на 27 марта назначена встреча представителей так называемой «коалиции желающих» — стран, которые рассматривают возможность предоставить киевскому режиму гарантии безопасности, напомнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также сказал, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием. Позднее Макрон объявил, что Франция к 2035 году разместит на границе с Германией истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика президента Франции представляет собой угрозу в адрес Москвы.

15 марта Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. Лавров в свою очередь отметил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность.

Издание Le Point ранее сообщило, что многие отставные офицеры французской армии не скрывают своих симпатий к президенту России Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине. Авторы добавили, что, помимо офицеров в отставке, Россию поддерживают аналитики и доктора политических наук, которые называют киевский режим «ультракоррумпированной кликой с намёками на фашистскую идеологию».