Москва, 26 марта, 2025, 20:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 марта от имени всего коллектива министерства выразил соболезнования «Известиям», Первому каналу и телеканалу «Звезда» в связи с гибелью их сотрудников.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

24 марта стало известно о гибели в ЛНР журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. 26 марта в Белгородской области погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Лавров отметил, что военкоры и все журналисты вносят неоценимый вклад в доведении до общественности правды о событиях, связанных с СВО, и благодаря их самоотверженной работе мир узнаёт о бесчинствах киевского режима.

«Серия жестоких убийств российских журналистов — яркое свидетельство готовности украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, совершать преступления против мирного населения», — написал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что скорбит вместе с коллегами погибших журналистов, и попросил передать искренние слова сочувствия и поддержки их родным и близким.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Прокофьева погибла от разрыва мины, которую ВСУ целенаправленно разместили в зоне перемещения гражданских лиц.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум ранее отметил: киевский режим убийствами журналистов пытается вывести из себя российское руководство и добиться необдуманных демонстративных действий со стороны России.