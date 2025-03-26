Железнодорожный, Московская область, 26 марта, 2025, 20:32 — ИА Регнум. В результате стрельбы возле жилого комплекса в подмосковном городе Железнодорожный пострадал сотрудник Минобороны, сообщил 26 марта источник «Известий».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О стрельбе в Московской области ИА Регнум сообщало ранее 26 марта. Стрелок ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, по которому тот открыл стрельбу. В этот момент из стоявшего рядом автомобиля выбежал охранник пострадавшего и начал стрелять в нападавшего.

По словам собеседника, первую помощь пострадавшему оказал его охранник. Раненый мужчина был госпитализирован. По предварительным данным, нападавшим является военнослужащий, его мотивы выясняются.

Новость дополняется.